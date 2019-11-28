Минюст РК вновь обратился в суд Швеции по делу Стати и назвал этот шаг «экстраординарным»

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Министерство юстиции Казахстана подало новое ходатайство в суд Швеции по делу молдавских олигархов Анатола и Габлиэля Стати и назвало этот шаг «экстраординарным», сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«25 ноября республика подала новое ходатайство в апелляционный суд Свеа в Стокгольме о признании недействительным арбитражного решения от 19 декабря 2013 года, полученного Анатолием Стати, Габриэлем Стати, Ascom Group и Terra Raf Trans Traiding Ltd. («Стати») на сумму $497 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как заявили в МЮ РК, «причинами нового ходатайства, среди прочего, является то, что требования Стати не могли быть предметом арбитражного разбирательства и, что арбитражное решение несовместимо с основополагающими принципами шведской правовой системы».

«Республика пошла на этот экстраординарный шаг после того, как были обнаружены новые доказательства, демонстрирующие, что «инвестиции» Стати в Казахстане были облачением системных преступных схем Стати, имевших транснациональный характер и последствия, а также, что Стати применил мошенничество для того, чтобы сначала получить арбитражное решение путем обмана арбитражного суда, а затем добиваться его признания и исполнения в судах различных стран», — заявили в минюсте.

В министерстве юстиции Казахстана заверили, что республика получила новые доказательства через правовую помощь со стороны других государств на основе международных договоров о правовой помощи, а также от аудиторов Стати и в рамках судебных разбирательств в судах США и Великобритании.

«Новые данные свидетельствуют о том, что Стати систематически использовал свои казахстанские компании в незаконных целях, обманывая инвесторов, аудиторов, рейтинговые агентства, государственные органы Казахстана и других стран, арбитражный суд и суды в различных странах», — сказано в сообщении.

Как заявили в минюсте, в ходе арбитража Стати утверждал, что меры, принятые Казахстаном, «вызвали финансовый кризис в казахстанских компаниях Стати, что, в конечном итоге, привело к потере его активов в Казахстане».

«Арбитражный суд согласился с этими утверждениями и пришел к выводу о том, что республика нарушила нормы публичного международного права. Новые доказательства свидетельствуют о том, что Стати обманул арбитражный суд. Стати не сообщил в ходе арбитража, что причиной проблем казахстанских компаний Стати были не меры Казахстана, а то, что Стати систематически незаконно выводил сотни миллионов долларов США из своих казахстанских компаний в другие страны. Как сейчас установлено, Стати действовал через непрозрачную сеть многочисленных оффшорных компаний с единственной целью запутывания происхождения и местонахождения денег, полученных в результате деятельности казахстанских компаний», — добавили в ведомстве.

По информации МЮ РК, Казахстан получил выписки по банковским счетам более 30 оффшорных компаний Стати, «благодаря анализу которых была разоблачена законспирированная сеть оффшорных компаний».

«Помимо того, что эти сделки являются незаконными в соответствии с законодательством республики, эти сделки приравниваются к финансовым преступлениям, таким, как мошенничество и отмывание денег в странах, в которых Стати в настоящее время стремится обеспечить исполнение арбитражного решения, включая юрисдикцию арбитража (Швеция). Новые доказательства также показывают, как Стати использовал доходы, полученные в результате казахстанских операций, для выплаты значительных сумм политикам и членам их семей в ряде стран», — говорится в сообщении.

Как отметили в минюсте, ни один из этих фактов не был известен ни Республике Казахстан, ни арбитражному суду в ходе арбитража.

«Если бы Стати надлежащим образом раскрыл эти обстоятельства, арбитражный суд не пришел бы к выводу о том, что Республика Казахстан нарушила публичное международное право. Республика Казахстан твердо считает, что махинации Стати не могут пользоваться защитой в соответствии с международным публичным правом. Республика Казахстан по-прежнему безоговорочно привержена привлечению иностранных инвесторов и укреплению верховенства права в стране», — заключили в МЮ РК.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.

14 ноября стало известно, что Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке.