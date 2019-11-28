Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Курс доллара в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента доллар незначительно подешевел, в Алматы – незначительно подорожал, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,1, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т386,2, а продают по Т387,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386, а продажи – Т387.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т386,19.

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