С задержанием Реимова мы связаны по рукам и ногам, заявляют метростроевцы

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. С задержанием председателя совета директоров (СД) АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова мы связаны по рукам и ногам, заявил управляющий директор АО Батыр Адайбаев.

«Члены трудового коллектива «Алматыметрокурылыс» после прошедшей информации о том, что Реимов задержан, провели собрание, на котором выразили негативное отношение к его задержанию. Как председатель совета директоров Реимов решал наиболее крупные и сложные вопросы. На нем было завязано решение финансовых вопросов, без его согласования, утверждения, подписи не решались вопросы по строительству, по оплате работ субподрядным организациям и так далее, без него мы связаны по рукам и ногам», — сказал Адайбаев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

По его словам, неопределенность того, что будет завтра, создает нервозность и нерабочую атмосферу в коллективе.

Он добавил, что у генерального директора АО есть свои полномочия, но они ограничены, и ответственность за решение выходящих за круг его полномочий вопросов он не возьмет.

«Мы выражаем протест против этого, как нам кажется, беззакония и произвола со стороны следственных органов и намерены в ближайшее время дать пресс-конференцию, на которой свою оценку произошедшему дадут адвокаты», — проинформировал управляющий директор.

Также он сказал, что речь пока идет о задержании Реимова.

«Сведений о том, последует ли арест, у нас нет, мы о намерениях следствия не знаем», — подчеркнул Адайбаев.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование председателя совета директоров (СД) АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования.

«Сегодня существует два уголовных дела, по которым я так или иначе прохожу подозреваемым. Дела абсолютно разные, и объединение их департаментом полиции Алматы в одно свидетельствуют о том, что в отношении меня поступил «заказ», — сказал Реимов на встрече с журналистами.

По его словам, оба уголовных дела надуманны и имеют природу гражданско-правовых отношений.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Кайрата Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай.