Одновременный глобальный сбой произошел в Facebook, Facebook Messenger и Instagram

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Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Одновременный глобальный сбой произошел в Facebook, Facebook Messenger и Instagram, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно данным Downdetector, проблемы со всеми тремя указанными социальными сетями и сервисами начались около 20.00 по времени Нур-Султана и продолжаются до сих пор.

Больше всего жалоб поступает на Instagram. Пик жалоб на работу сервиса пришелся на 21.07, когда за минуту были получены сообщения о сбое сразу от 22 тыс. пользователей. На момент написания материала Downdetector фиксирует около 20 тыс. жалоб в минуту. 73% пользователей испытывают проблемы при загрузке ленты новостей, 17% – при попытке авторизации, а еще 9% – на работу «историй».

На работу Facebook и Facebook Messenger сейчас каждую минуту жалуются по 10 тыс. пользователей. Проблемы появляться как при попытке авторизации, так и при чтении новостной ленты, а также при обмене сообщениями.

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