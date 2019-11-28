Российская баллистическая ракета «Тополь» поразила учебную цель в Казахстане

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Российская баллистическая ракета «Тополь» поразила учебную цель на полигоне в Казахстане, сообщает ТАСС.

«28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)», — сообщили в министерстве обороны России в четверг.

Как заявили в минобороны РФ, задачи пуска «выполнены в полном объеме».

Разработанная в Московском институте теплотехники МБР «Тополь-М» имеет максимальную дальность стрельбы более 11 тыс. км. Ракета оснащается боевой частью мощностью до 1 Мт. У России на вооружении стоят МБР «Тополь-М» как в шахтном варианте, так и на колесном шасси в варианте подвижного грунтового ракетного комплекса.