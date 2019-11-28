Полиция отказалась раскрывать подробности по делу в отношении главы «Алматыметрокурылыс»

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Полиция отказалась раскрывать подробности по делу в отношении председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова, передает корреспондент агентства.

«В производстве следственного управления ДП Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК. 27 ноября Реимов (…) признан в качестве подозреваемого (…), водворен в ИВС ДП Алматы. Досудебное расследование продолжается. Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат», — заявили в пресс-службе ДП Алматы в четверг.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования.

«Сегодня существует два уголовных дела, по которым я так или иначе прохожу подозреваемым. Дела абсолютно разные, и объединение их департаментом полиции Алматы в одно свидетельствуют о том, что в отношении меня поступил «заказ», — сказал Реимов на встрече с журналистами.

По его словам, оба уголовных дела надуманны и имеют природу гражданско-правовых отношений.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай. 28 ноября управляющий директор АО «Алматыметрокурылыс» Батыр Адайбаев заявил, что с задержанием Реимова компания связана по рукам и ногам в вопросах строительства, оплаты работ субподрядчикам и другим.