Ответственность за незаконные проверки педагогов законодательно не предусмотрена в РК

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В законопроекте «О статусе педагога» не предусмотрена ответственность за незаконные проверки деятельности педагогов, заявляет депутат мажилиса парламента РК Артур Платонов.

«Проведение проверки профессиональной деятельности педагога, не предусмотренной законами, не допускается», говорится в законопроекте «О статусе педагога». В связи с чем хотелось бы уточнить, какие проверки какими законами предусмотрены? И в рассматриваемом законопроекте не предусмотрена ответственность за невыполнение этого запрета. Как на практике будет администрироваться данная норма?» — спросил Платонов на заседании мажилиса парламента РК в ходе обсуждения проекта закона «О статусе педагога» в четверг.

Отвечая на вопрос, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что есть проверки, которые регламентированы законодательством, к которым относятся процедура аттестации, профилактические проверки комитета по контролю в сфере образования МОН, органов ЧС, органов СЭС.

«Но есть очень много нерегламентированных проверок местными исполнительными органами (МИО) – методическими комитетами, отделами и управлениями образования. Данная норма позволит нерегламентированные проверки полностью исключить. Но в части регламентированных проверок есть вопрос о периодичности, бывает, что в школу приходят одновременно 3-4 проверки. Мы до второго чтения законопроекта в рабочей группе отработаем вопрос по частоте проверок и ответственности за эти действия», — сказал глава МОН.

В свою очередь заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов добавил, что ответственность за любые незаконные проверки (в том числе и в сфере образования) предусмотрена в административном законодательстве.