Токаев подписал поправки в закон по вопросам госслужбы и противодействия коррупции

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, в начале ноября председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане ужесточат меры ответственности руководителей государственных и силовых структур.

«Данный законопроект рассмотрен уже в мажилисе и в сенате, и находится на подписи у главы государства. Теперь если заместители или председатели комитетов, министров или акимов, замы, руководители аппарата, на кого он представление пишет, если они будут задерживаться, автоматически должен подавать в отставку. Я имею в виду после обвинительного приговора», — сказал Шпекбаев в ходе антикоррупционного форума в Алматы.