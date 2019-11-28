Менее 18% мусорных полигонов соответствуют экологическим и санитарным требованиям в РК

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Менее 18% мусорных полигонов соответствуют экологическим и санитарным требованиям в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Сегодня по республике действуют более 3,5 тыс. полигонов, из которых всего 17,7% соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Большинство полигонов переполнены и исчерпали свой срок службы», — сказал Мирзагалиев в четверг в сенате на правительственном часе на тему: «Сбор и переработка бытовых и промышленных отходов».

По словам министра, ежегодно в стране образуется порядка 4,5-5 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), всего накоплено ТБО – 120 млн тонн.

«По республике из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 51, а сортировка – в 30 населенных пунктах. Более 70% населения страны обеспечены услугами по сбору и вывозу отходов», — проинформировал глава МЭГПР.

Также министр назвал регионы с самыми низкими и самыми высокими показателями по обеспечению услугами по сбору и вывозу отходов по стране.

«В Акмолинской области – 45%, СКО – 57%, Кызылординской области – 58%, тогда как в Костанайской области, Нур-Султане – 100%», — отметил Мирзагалиев.