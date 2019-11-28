После учебы в Казахстан из России вернется лишь пятая часть студентов – исследование

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

«74 тыс. казахстанских студентов обучаются в российских вузах», — сказал Тажибаев со ссылкой на президента России Владимира Путина на медиафоруме «Большая Евразия – диалог без границ» в Новосибирске.

При этом, как следует из результатов исследования, проведенного центром, еще примерно столько же студентов – около 20%, не планирует возвращаться и примерно такие же доли продолжат обучение в магистратуре в России же или попытается продолжить обучение или начать работать по специальности в другой стране.

На вопрос «Собираются ли студенты возвращаться в Казахстан после окончания учебы?» только 20% ответили, что планируют вернуться. Эта доля опрошенных студентов рассчитывает, что профиль образования позволит им хорошо трудоустроиться.

Остальные на интересную и хорошо оплачиваемую работу в Казахстане не рассчитывают.

«Возможно, что какая-то их доля останется в России, но большая часть переберется на Запад», — считает студентка Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева и заместитель председателя объединения казахстанских студентов в России «Жас Тулпар» Наргиз Кажкенова.

Руководитель объединения отмечает, что студенты не ощущают заинтересованности правительства Казахстана в их возвращении.

«Студенты нуждаются во внимании и поддержке правительства, посольства Казахстана в России, но не видят его», — говорит Кажкенова.

По ее словам, российские власти предлагают студентам оставаться в стране, говорят о том, что здесь можно получить хорошую работу.

Для Казахстана же, молодежь которого составляет около трети всех иностранных студентов России, это, в обозримом будущем, может обернуться экономическими проблемами.

Исследование, организованное совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета, проводилось методом анкетирования

Анкеты включали 11 вопросов, на которые студенты отвечали в онлайн формате. Было собрано 250 итоговых анкет. Как выяснилось, 60% казахстанских студентов обучаются в Москве и в московском регионе, остальные – в региональных вузах.

«В Омске существенно увеличилось представительство казахстанских студентов», — добавил Тажибаев.

Среди казахстанских студентов популярны гуманитарные и экономические дисциплины, а также современные IT технологии.

Казахстанских студентов в России привлекает более высокий, чем в Казахстане, уровень образования, более низкий бюджет обучения и удобство обучения на русском языке.