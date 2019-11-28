Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Эвакуированные из иракской тюрьмы 14 казахстанских детей прибыли в Казахстан без матерей, сообщила советник министра образования и науки по вопросам охраны прав детей Раиса Шер.

«В отличие от сирийских детей, это дети прибыли без матерей», — сообщила Шер на брифинге в четверг.

Она также добавила, что найдены родственники, которые встречали детей в аэропорту.

«Нам удалось забрать оттуда (из иракской тюрьмы и детских домов) всех казахстанских детей, в том числе один из них круглый сирота. Из 14 детей 12 являются представителями четырех семей. Восемь девочек и шесть мальчиков, самому старшему ребенку – мальчику 13 лет, а самой младшей девочке и двух нет. Ей год и 10 месяцев», — сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана Станислав Василенко.

Он добавил, что из всех детей только двое являются гражданами Казахстана. Все осужденные матери, отбывающие срок, являются гражданками Казахстана.

Бабушка одного из прибывших детей рассказала, как ее дочь уехала с двумя дочерями на заработки в Турцию, а после оказалась в Сирии. Младшего внука она не видела, он родился уже в Сирии. Дочь присылала через интернет его фотографии, а потом перестала выходить на связь.

«Сейчас ему 4 февраля будет четыре годика. И благодаря фотографиям, которые она мне высылала, я нашла его, увидела по телевидению. (…) И мы никак не могли забрать, потому что с иракской стороны не было контакта. И вот сейчас наконец добились приезда этого малыша. Дочь моя, с двумя девочками, без вести пропала. Я пока не могу найти, мы ищем, пока не знаю где находятся. Последняя связь была 5 февраля 2017 года», — сказала женщина.

По данным МИД РК, в Ираке больше не осталось казахстанских детей. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Ержан Ашыкбаев.

Ранее в МИД сообщили, что 27 ноября в результате гуманитарной акции, осуществленной по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности.