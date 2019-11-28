Суд Алматы отменил лишение гражданства осужденного китаеведа Сыроежкина

Алматы. 28 ноября. КазТАГ – Алматинский городской суд отменил лишение гражданства осужденного китаеведа Констанина Сыроежкина, передает корреспондент агентства.

«Уголовная коллегия Алматинского городского суда частично изменила приговор в отношении Константина Сыроежкина, таким образом, отменены дополнительные наказания в виде лишения его гражданства Республики Казахстан, принудительного выдворения за пределы республики, а также запрет на въезд в страну. Эти дополнительные наказания были отменены. В остальной части приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам оставлен без изменения», — сообщили в четверг в пресс-службе суда корреспонденту МИА КазТАГ.

Напомним, 7 октября приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Сыроежкин был признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы.

Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия основного вида наказания Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию страны сроком на пять лет.

15 октября МИА КазТАГ сообщало, что группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении Сыроежкина.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».

Впервые о том, что Сыроежкин перестал выходить на связь с коллегами и близкими, стало известно 5 мая. 16 мая стало известно, что он арестован по подозрению в госизмене.