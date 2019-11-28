Как стать миллионером: версия 2.0

Интервью 100 0
«Криптовалюта превратила людей в миллионеров не потому, что они этого ждали и прогнозировали такой исход, а потому что не побоялись рискнуть и поверить в перспективность технологии», - уверен наш эксперт

Виктор Першиков, заместитель руководителя инвестиционного департамента управляющей компании 8848 Invest, первый в России и Восточной Европе магистр финансового технического анализа (MFTA), называет инвестиционные инструменты – они вас удивят, и дает прогноз на 2020 год относительно крипторынка.

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– Что стоит в приоритете у создателей криптовалюты: желание быть в тренде, заработать очень много денег, получить новый опыт, захватить этот мир?

Виктор ПершиковЯ бы сказал, что в равной пропорции это желание привнести что-то новое в современную финансовую систему, ну, и, разумеется, прибыль от их блокчейн-проектов. Я не думаю, что максималистические стремления изменить мир сейчас действительно важны, поскольку, на мой взгляд, они не являются главным фактором успеха в части разработки новых блокчейн-решений и создания криптовалют.

Фанатизм хорош на ранних этапах, но любой качественный блокчейн-проект – это выстроенная бизнес-модель, отлаженные финансовые операции, постоянное совершенствование сетей и децентрализованных приложений, и здесь на первый план выходит именно стремление делать своё дело лучше остальных, и рассчитывать, что инвесторы увидят это и проголосуют своим кошельком, а не банальный «криптоанархизм».

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– Реально ли встретить сегодня на рынке эксперта, который, прекрасно зная рынок криптовалюты, не верит в его перспективы? Или все, кто хоть немного разбирается в крипторынке – все его адепты?

— Если говорить об экспертах в области криптовалют и блокчейна, то это штучный и редкий экземпляр аналитика, поскольку для специалиста требуются навыки и знания в очень большом количестве вопросов, начиная от макроэкономики, заканчивая программированием.

Молодость криптосферы не обеспечивает в настоящее время рынок труда достаточным количеством специалистов, а те участники рынка, которым повезло заработать на криптовалюте до конца 2017 года, вряд ли могут относиться к экспертам, потому что подавляющему большинство из них просто повезло. То же самое можно сказать о тех, кто растерял веру в дальнейший рост крипторынка, но продолжает активно следить за всеми тенденциями.

Если говорить о позиции экспертов – они не адепты, а грамотные финансовые и IT специалисты, которые при выборе токена или криптовалюты инвестируют в бизнес-проект, а не просто в актив, на котором может наблюдаться «памп». Именно поэтому грамотный скрининг и отбор криптопроектов крайне важен. Если человек без устали повторяет «to the moon», не переставая ждет «альтсизон», и бездумно хватается за любой новый ICO или IEO проект в надежде, что он покажет значительные иксы, вряд ли его можно назвать экспертом. Преданность новой экономической парадигме – децентрализованному реестру и блокчейну – важный аспект деятельности участников рынка, но за этим должно стоять гораздо больше, чем просто вера в экономическую революцию.

– Существуют ли сегодня на рынке инструменты, за исключением криптовалюты, которые хотя бы в течение одного жизненного цикла, позволили бы очень скромному инвестору, человеку из трущоб, стать миллионером?

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Криптовалюта превратила людей в миллионеров не потому, что они этого ждали и прогнозировали такой исход, а потому что не побоялись рискнуть и поверить в перспективность технологии. Я не берусь судить о том, есть ли в настоящее время подобный актив, который может также сильно выстрелить, но убежден в том, что такие сферы, как биотехнологии, биоинженеринг, и освоение околоземной орбиты (например, в виде космического туризма или обеспечение покрытия интернетом всей Земли за счет вывода на орбиту спутников) в ближайшие годы могут стать теми инвестиционными инструментами, которые произведут очередную революцию.

– Было бы любопытно услышать ваш прогноз по криптовалютам на 2020 год. Вы готовы его дать?

– В 2020 году я ожидаю продолжение восходящего тренда на криптовалютном рынке, начавшегося весной этого года. На этом фоне я рассчитываю на рост капитализации рынка до $400 млрд., а также ожидаю повышение цены на бенчмарк криптовалютного рынка — BTC — до уровня в $17 тыс. (умеренный прогноз).

Основными причинами, которые позволят биткоину подорожать, станут халфинг, который должен состояться в мае 2020 года, а также увеличивающийся спрос на BTC со стороны институциональных инвесторов, что хорошо заметно по стабильно растущим объемам торгов биткоином на бирже CME и площадке BAKKT.

Что касается других активов, которые будут пользоваться спросом, то стоит выделить платформы Ethereum, который может достичь отметки в $500 за счет технологического развития проекта до версии 2.0, на фоне запланированных хардфорков в сети в 2020 году, а также китайские платформы EOS, NEO и TRON, которые будут расти за счет конкуренции с Ethereum и ослабления негативной риторики относительно криптосферы в Китае.

Из криптовалют также перспектива роста есть в Bitcoin Cash, который может достичь отметки в $1000 на фоне роста капитализации рынка и активной заинтересованности со стороны майнеров монеты, особенно после халфинга в сети Bitcoin.

– Ну что ж, через год обсудим ваш сегодняшний прогноз.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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