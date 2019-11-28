В Бишкеке начинает свою работу сессия совета коллективной безопасности ОДКБ

Алматы. 28 ноября. КазТАГ — В Бишкеке начинает свою работу сессия совета коллективной безопасности (СКБ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В Бишкеке начинает свою работу сессия СКБ ОДКБ. Главы государств-участников ОДКБ прибыли в государственную резиденцию «Ала-Арча» для участия в очередной сессии СКБ ОДКБ», — сообщили в пресс-службе президента КР.

Как сообщается, глав государств встретил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. После церемонии совместного фотографирования главы делегаций отправились на сессию СКБ ОДКБ в узком составе.

«Сессия проходит под председательством президента КР Сооронбая Жээнбекова. Всего в повестке дня заседания СКБ ОДКБ 17 вопросов. (…) Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей СКБ ОДКБ», — отмечается в сообщении.

Для участия в сессии СКБ ОДКБ, как уточняется в сообщении, в Бишкек прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и ИО генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) члены совета коллективной безопасности обсудят в узком составе.