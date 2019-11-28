350 тыс. тонн пшеницы закупил Казахстан в госрезерв

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ — 350 тыс. тонн пшеницы закупил Казахстан в государственный резерв, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«Продкорпорация» (АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» – КазТАГ) завершила формирование резервного фонда зерна. В спецхранилища страны поступило 350 тыс. тонн продовольственной пшеницы урожая 2019 года», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ведомстве напомнили, что 28 октября текущего года АО «НК «Продкорпорация» для ускорения закупа зерна в резервный запас вновь изменила закупочные цены.

«Разница между старыми и новыми показателями составила до Т18 тыс. за тонну в зависимости от качественных показателей продукции. Более высокая цена обеспечила казахстанских крестьян, столкнувшихся с неблагоприятными погодными условиями в ходе уборки, гарантированным сбытом зерна по более выгодной стоимости. Это в свою очередь приблизило их к плановому уровню рентабельности», — поясняется в сообщении.

В целом, как уточнили в МСХ, «Продкорпорация» закупила порядка 350 тыс. тонн пшеницы 3 и 4 классов урожая 2019 года.

«Сформированный резерв, в случае необходимости, позволит проводить стабилизационные функции и поддерживать доступные цены на муку и хлебобулочные изделия на внутреннем рынке в 2020 году», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 14 октября министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров заявил о том, что в Казахстане ожидается повышение цен на хлеб. При этом, по его словам, «повышение будет незначительное», спрогнозировав цену в районе Т80-82 за булку. Почти сразу же после данного заявления в течение суток в некоторых регионах Казахстана сообщили о повышении цен на хлеб.

21 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев дал указание правительству и акимам «принять неотложные меры, включая субсидирование» «в связи с ростом цен на «социальный» хлеб».

28 октября АО «НК «Продкорпорация» объявила об изменении закупочных цен и качественных показателей на пшеницу 3 и 4 классов урожая 2019 года.

В частности, как уточняли в пресс-службе МСХ РК, в зависимости от качественных показателей за одну тонну пшеницы 3 класса (Triticum aestivum L.) предлагается Т85 тыс. (для плательщиков НДС) и Т75 983 (для неплательщиков НДС); ранее этот показатель составлял – Т70 000-76 000 и Т62 500-67 857, соответственно; за одну тонну пшеницы 4 класса (Triticum aestivum L.) предлагается, в зависимости от качественных показателей, Т80 000-77 000 и Т71 429 и Т68 750, соответственно.