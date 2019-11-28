Закрытый в 2010 году пункт пропуска «Кичи-Капка» на границе РК и КР возобновит работу

Алматы. 28 ноября. КазТАГ — Закрытый в 2010 году пункт пропуска «Кичи-Капка» на кыргызско-казахстанской границе возобновит работу, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Функционирование пункта пропуска «Кичи-Капка» в Таласской области Кыргызской Республики, который был закрыт по инициативе казахстанской стороны в 2010 году, будет возобновлено для пропуска граждан двух стран», — сообщил председатель государственной пограничной службы (ГПС) КР Уларбек Шаршеев.

Соответствующее решение принято в рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 27 ноября.

Кроме того, в ходе заседания высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана главы двух государств обсудили вопрос необходимости совместной реконструкции пункта пропуска «Ак-Жол» (КР) – «Кордай» (РК). Президентами принято соответствующее решение. Данная мера направлена на создание более комфортных условий для граждан, пересекающих кыргызско-казахстанскую границу.

Главами Кыргызстана и Казахстана также принято решение об увеличении сроков режима работы КПП «Каркыра – автодорожный». Полноценное функционирование данного пункта пропуска позволит в первую очередь жителям Иссык-Кульской области КР развивать приграничное торгово-экономическое сотрудничестве, в том числе экспортировать свою сельхозпродукцию в Казахстан.

Также главы Кыргызстана и Казахстана отметили необходимость скорейшего завершения внутригосударственных процедур, направленные на изменение статуса пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмок» с двустороннего на многосторонний, что позволит иностранным гражданам тоже пересекать границу на данном участке.