Лишь 14% выявленных в 2019 году несанкционированных свалок ликвидировано в РК

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Лишь 14% выявленных в 2019 году несанкционированных свалок ликвидировано в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Для постоянного контроля за отходами министерством (экологии, геологии и природных ресурсов РК, МЭГПР – КазТАГ) совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» осуществляется космическое зондирование мест размещения отходов и с 2018 года действует геопортал космического мониторинга. Благодаря космическим снимкам определено в 2019 году 9268 объектов несанкционированных свалок, из которых уже ликвидировано 1303 объекта (14%). Работа в данном направлении продолжается», — сказал в четверг Мирзагалиев на правительственном часе в сенате на тему: «Сбор и переработка бытовых и промышленных отходов».

По его словам, по итогам девяти месяцев 2019 года доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) составляет 13,2%. Вместе с тем на низком уровне находится переработка отходов в Акмолинской области – 3%, ЗКО – 4%, ВКО – 5%, тогда как в Алматинской области – 18%, Шымкенте – 22%.

«Во исполнение поручения первого президента РК – Елбасы Нурсултан Абишевича Назарбаева, озвученного в послании в январе 2018 года, акиматами утверждены комплекс мер по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Вынуждены констатировать, что проводимая в регионах работа по развитию инфраструктуры по раздельному сбору, сортировке, переработке, утилизации ТБО малоэффективна», — отметил глава МЭГПР.

Министр добавил, что до настоящего времени не приняты меры по строительству новых ячеек под пищевые отходы, не проработаны вопросы по использованию строительных отходов в строительстве дорог.

«В связи с чем основной объем ТБО, включая полезные фракции, без извлечения захораниваются на полигонах ТБО», — констатировал Мирзагалиев.