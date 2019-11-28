Названа дата начала расследования по делу экс-спецпрокурора Олеси Кексель

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Названа дата начала расследования по делу бывшего руководителя службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Казахстана Олеси Кексель, передает корреспондент агентства.

«19 сентября 2019 года следственным департаментом МВД зарегистрировано уголовное дело по заявлению Е. Набиева о применении к нему пыток», — сообщили в МВД Казахстана, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ о расследовании в отношении Кексель.

Иную информацию полицейские раскрывать отказались.

15 ноября адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы сообщила, что министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. Они подозреваются по части 1 статьи 146 (умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания) УК РК. По информации адвоката, поводом для начала расследования явилось заявление ее подзащитного – предпринимателя Набиева Е.И. о незаконных действиях Кексель и Габбасова. Айткалиева так же добавила, что Кексель уже допрошена в качестве свидетеля с правом на защиту. Отмечалось, что уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.

21 ноября экс-генпрокурор, депутат сената Кайрат Кожамжаров заявил, что дело в отношении Кексель прекращено, однако в тот же день его слова опровергли в МВД, подчеркнув, что следствие в отношении экс-главы службы спецпрокуроров продолжается. Также сообщалось, что экс-спецпрокурор якобы находится в Казахстане.

Напомним, 23 мая МИА КазТАГ сообщило о том, что Кексель перестала работать в генпрокуратуре. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим, что МИА КазТАГ ранее обращалось в генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить уход Кексель, однако указанное ведомство официально на обращения редакции не ответило. 27 мая 2019 года журналистам агентства удалось подтвердить уход возглавлявшего службу уголовного преследования Талгата Татубаева из генпрокуратуры.

Казахстанский адвокат Жан Кунсеркин на пресс-конференции 25 июля сообщил, что экс-руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеся Кексель требовала с подозреваемой по уголовному делу Гульнары Мусабаевой дать показания против Имангали Тасмагамбетова. По его словам, Кексель, по некоторым данным, в настоящий момент покинула Казахстан и находится в Германии.

20 ноября 2019 года замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что Кексель находится в Казахстане. Он подтверждал, что Кексель является фигурантом уголовного дела о пытках.