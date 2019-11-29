$2 млрд вывели банки из Казахстана за первое полугодие 2019 года – Нацбанк

Алматы. 29 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистый вывоз капитала по операциям банков в размере $2 млрд связан c ростом их активов преимущественно на зарубежных счетах, сообщил Национальный банк Казахстана.

«Чистый вывоз капитала по операциям банков в размере $2 млрд связан c ростом их активов преимущественно на зарубежных счетах», — отмечается в отчете Нацбанка за первое полугодие 2019 года, размещенном в пятницу на сайте финансового регулятора.

По другим секторам чистый вывоз капитала в $1,3 млрд был обеспечен, по оценке Нацбанка, также ростом активов за счет увеличения иностранных ценных бумаг в портфеле предприятий небанковского сектора, увеличением дебиторской задолженности предприятий небанковского сектора и неклассифицированных в платежном балансе операций физлиц с наличной иностранной валютой.

«По итогам первого полугодия 2019 года чистый вывоз капитала частным сектором составил $3,3 млрд по сравнению с чистым ввозом в $1,9 млрд за первое полугодие 2018 года», — указывается в документе.

Чистый отток капитала из Казахстана за первое полугодие вырос в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,7 млрд.

«Чистый отток по финансовому счету (без учета резервных активов) за первое полугодие 2019 года составил $3,7 млрд (чистый отток в $1,4 млрд за первое полугодие 2018 года)», — отмечается в отчете.

По оценке Нацбанка, дефицит счета текущих операций составил $1,9 млрд, увеличившись относительно уровня первого полугодия 2018 года на 30,7%. Ключевую роль сыграло снижение профицита торгового баланса на фоне ухудшения внешней конъюнктуры мировых цен на энергоносители.

Мировые цены на Brent за первое полугодие снизились на 6,9% относительно аналогичного периода 2018 года, составив $65,8/барр ($70,7/барр за первое полугодие 2018 года). Экспорт товаров по классификации платежного баланса составил $28,6 млрд, увеличившись на 0,8% относительно первого полугодия 2018 года, импорт – $17,2 млрд, увеличившись на 7,2%, поясняется в отчете.

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором включает зарегистрированные в финансовом счете операции частного сектора (банков и других секторов), а также операции, которые не были классифицированы по статьям платежного баланса (ошибки и пропуски).