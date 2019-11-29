Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Движение по Большой кольцевой дороге открыли в Нур-Султане, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«29 ноября 2019 года премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин торжественно открыл движение по Большой кольцевой дороге города Нур-Султан», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что протяженность последнего участка большой кольцевой дороги составляет 34 км.

«Строительно-монтажные работы были начаты в декабре 2017 года строительным консорциумом КФ КГК «СиньСин» и ТОО «СП «КазГерСтрой». После реконструкции дорога будет соответствовать параметрам I технической категории с четырехполосным движением и шириной проезжей части 7,5 м», — уточнили в нацкомпании.

Как заявили в «ҚазАвтоЖоле», «реконструкция кольцевой является сложнейшим инженерным проектом, который включает в себя строительство четырех транспортных развязок и трех мостов.

«Благодаря слаженной и эффективной работе подрядных организаций (где принимали участие более 1 тыс. работников) движение по большой кольцевой позволит снизить нагрузку на транспортную систему столицы, увеличить скоростной режим автомобилей, тем самым сократить временные затраты водителей, а также способствует улучшению экологической обстановки в Нур-Султане», — сказано в сообщении.