Спасибо транзиту за информационные поводы

В Алматы прошел XII «Медиакурултай» «Медиа-рынок в эпоху транзита»

«Есть понимание, что та коричневая субстанция, которая нас окружает – не шоколад», – отметил политолог Айдос Сарым» в ходе основного панельного заседания «Медиакурултая». «Закрытых тем становится все меньше и государство должно с этим смириться», – подчеркнул Батыр Казыбаев, генеральный директор «Алаш Медиа Групп».

«За год у нас произошли большие изменения на рынке – новый президент. Мы с вами живем в новой реальности», – сообщила Асель Караулова, президент Казахстанского пресс-клуба (ему исполнилось 25 лет), открывая XII конференцию по вопросам развития рынка СМИ в Казахстане. Потом она спросила у Марата Асипова, главного редактора портала Ratel.kz, который накануне разблокировали, почувствовал ли он перемены?

«Я не знаю, связано ли это с транзитом или какими другими делами, но блокировку сняли», – ввел в курс ситуации после 19 месяцев неопределенности г-н Асипов. Вместе с тем, Ratel.kz государственные органы регистрацию в качестве СМИ не вернули и портал функционирует в формате сообщества пишущих людей.

«Транзит еще не завершился – завершится он тогда, когда пройдет новый электоральный цикл, – считает Айдос Сарым. – Самое главное – это ментальные изменения. Власть тоже меняется – она становится более открытой, более внушаемой. Модель, когда все упиралось в одного человека – она себя изжила».

«Самое главное, что получили традиционные медиа – это повод. Мы с таким драйвом вошли во все это, – акцентировала Мира Халина, директор информационного агентства inbusiness.kz. – Проблема ухода чиновников от вопросов есть, но чем профессиональнее журналисты, тем больше узнает читатель и зритель».

Тему вопросов и ответов подхватил Михаил Дорофеев, главный редактор informburo.kz: «Раньше журналистам даже не разрешали задавать вопросы – теперь можно. Просто на них не отвечают».

«Как только у нас начнется электоральный цикл и власть перестанет быть монолитно-безликой – появятся яркие люди, – прогнозирует Марат Асипов. – Запрос на качественные тексты и умных людей в кадре однозначно сильный».

«Сказать о том, что сильно что-то изменилось – я не могу, – указал Батыр Казыбаев. – Митинги – проблемная зона. Но обманывать читателя в наше время бессмысленно. Мы целенаправленно отходим от госзаказа, потому что он обязывает».

«Мы – как медийщики – все равно отражаем то, что происходит в обществе. А в обществе есть запрос на перемены», – особо выделил Арманжан Байтасов, председатель правления Казахстанского Медиа-альянса.

«Нам дали инфоповоды и мы стали добывать больше информации. Но чтобы нас прочитали – нам нужен интернет. К сожалению, с мая этого года идут блокировки – включают кнопку и нас выключают, – пожаловалась на издержки транзита Мира Халина. – Никто не признался, что нас отключают. Когда интернет рубится – мы бессильны».

Так получилось, что в ходе главного панельного заседания на авансцене оказалось сразу три участника Национального совета общественного доверия (НСОД): Арманжан Байтасов из экономической секции и Айдос Сарым с Михаилом Дорофеевым из политической. Их неизбежно спросили, что они в рамках НСОД делают полезного для СМИ и журналистского сообщества. Г-н Сарым ответил, что главные усилия сейчас направлены на декриминализацию статей 130 и 174 Уголовного кодекса.

«Больших изменений нет, но «оттепель» есть. Хоть и постепенно – изменения идут», – подвела общий итог Асель Караулова. «Оттепель – это опасно», – заметил Михаил Дорофеев.

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