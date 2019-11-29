Антимонополисты не будут реагировать на заявления МНЭ о возможном подорожании бензина в РК

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Антимонополисты не будут реагировать на заявления министерства национальной экономики (МНЭ) РК о возможном подорожании бензина в Казахстане, сообщил председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики (МНЭ) РК Рустам Ахметов.

«Я не вижу оснований, честно говоря, здесь реагировать, потому что они (МНЭ – КазТАГ) просто объясняют, что ожидается введение (повышение – КазТАГ) акциза (на бензин – КазТАГ). И в связи с введением акциза предупреждают, что это и будет основанием для некоторого увеличения цены», — сообщил Ахметов в пятницу в кулуарах брифинга в СЦК корреспонденту агентства, отвечая на вопрос: «Не может ли публичное заявление директора департамента налоговой политики МНЭ РК Азамата Амрина о возможном повышении цен на бензин воспринято предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен?»

При этом главный антимонополист РК пообещал обязательно принять «во внимание все обстоятельства».

«Что касается высказываний должностных лиц госорганов, должностных лиц субъектов рынка, то действительно мы эту работу проводим, отслеживаем все эти высказывания. Мы считаем, что подобного рода высказывания могут стать ориентиром для действий субъектов бизнеса по повышению цены без каких-либо причин. Поэтому своевременно стараемся (давать – КазТАГ) предупреждения, предостережения в адрес субъектов рынка, должностных лиц», — предупредил Ахметов на брифинге.

Глава КЗРК сообщил, что предостережение в адрес должностных лиц бизнеса или государственных органов – это «достаточно новый институт».

«Мы его (институт предостережений – КазТАГ) используем в тех случаях, когда не произошло нарушение антимонопольного законодательства, а когда своим публичным заявлением субъект рынка или государственный орган может спровоцировать необоснованный роста цен, стать ориентиром для совместных действий субъектов рынка. Этот инструмент с этого года мы активно применяем. В Уральске эту ситуацию я не видел, не слышал. Но я знаю, что в Акмолинской области мы вынесли предупреждения, предостережения в адрес семи участников, руководителей производителей хлеба», — объяснил Ахметов на брифинге.

По его словам, в отношении чиновников в этом году антимонополисты предостережения не выносили.

Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

18 октября пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК распространило сообщение, что «публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен».

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената глава МНЭ РК Руслан Даленов заявил, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

26 ноября в кулуарах правительства директор департамента налоговой политики МНЭ РК Азамат Амрин заявил, что возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в РК зависит от рынка.

29 ноября глава КЗРК Рустам Ахметов в кулуарах брифинга в СЦК сообщил корреспонденту агентства, что антимонопольное ведомство отреагирует в случае увеличения цены на ГСМ в РК. Но во время брифинга сообщил, что, если основной причиной повышения цены на бензин будет увеличение акциза, антимонополисты не будут «каких-либо мер реагирования принимать».