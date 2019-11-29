В Курчатове завершено строительство первого в мире специализированного токамака

Семей. 29 ноября. КазТАГ – В Национальном ядерном центре (НЯЦ) РК реализован заключительный этап физического пуска первого в мире специализированного токамака (тороидальная камера с магнитными катушками, КТМ), предназначенного для испытания функциональных и конструкционных материалов будущей термоядерной энергетики, передает корреспондент агентства.

«Значимость этого события, прежде всего, определяется тем, что с вводом в эксплуатацию и физическом пуском токамака Казахстан вошел в небольшой пул тех стран, которые обладают передовыми научно-техническими установками, главная задача которых продвижение и развитие передовых технологий управляемого термоядерного синтеза. Это большое событие не только для ученых Казахстана, но и для всего мирового сообщества. Потому что за ближайшие 10 лет не было ни одного физического пуска установки токамак такого уровня», — сказал генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков в пятницу.

Кроме того, реализация физического пуска токамака КТМ является значимым событием и ответственным отчетным этапом, позволяющим дать старт началу работ по выводу установки КТМ на полномасштабные проектные параметры работы.

«Следует отметить то, что строительство токамака, его физический пуск, эксплуатация – его значимость определена тем, что токамак КТМ – это первая в мире специализированная установка, главная задача которого – это поиск и исследование тех материалов, которые будут использованы в энергетике будущего, то есть термоядерной энергетике», — подчеркнул Батырбеков.

В работе физического пуска токамака КТМ приняли участие специалисты Национального ядерного центра РК, а также Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Россия), при методической поддержке НИИЭФА им. Д.В. Ефремова (Россия).

«20 ноября получен плазменный разряд, удовлетворяющий требованиям второго и заключительного этапа физического пуска установки КТМ. На данном этапе проведена демонстрация работоспособности установки КТМ и ее основных технологических систем с получением плазмы в омическом режиме (без использования средств дополнительного нагрева). В процессе экспериментов проведена отработка начальной фазы сценария плазменного разряда и получения пробоя ионизированного газа, а также отработка сценария развития плазменного шнура и достижение параметров плазменного разряда, соответствующих расчетным значениям. В качестве рабочего газа использовался водород. Основные цели заключительного этапа физического пуска токамака КТМ были достигнуты», — рассказали в НЯЦ РК.

Также в 2020-2022 годы планируется деятельность по выводу установки КТМ на проектные параметры., которые позволят производить полномасштабные работы по изучению воздействия плазмы на кандидатные материалы будущих термоядерных реакторов.

«Данные работы будут реализованы в рамках программы АТОМ-СНГ и соответствующего соглашения о совместном использовании токамака КТМ странами СНГ. Завершение этих работ планируется в 2023 году», — резюмировали в НЯЦ РК.

Проект «Создание казахстанского материаловедческого токамака КТМ» реализуется в Курчатове в соответствии с решением правительства Казахстана в поддержку программы создания международного термоядерного экспериментального реактора ITER, а также для развития в РК современной науки и технологий, подготовки научных и инженерных кадров высокой квалификации.