Нур-Султан. 30 ноября. КазТАГ — Дождь и снег ожидаются в субботу лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана стационирующий антициклон по-прежнему сохраняет погоду без осадков. Лишь западные регионы будут находиться под влиянием фронтальных разделов в связи чем ожидаются осадки – дождь, снег. Местами по республике – туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днем -11-13, ночью -20-22.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем 0-2, ночью -8-10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура днем +3+5, ночью -6-8.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -10-15, ночью -17-22.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -7-12, ночью -15-20.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -4-9, ночью -11-16.

В Павлодарской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -7-12, ночью -15-20.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -5-10 (на юге -2), ночью -18-23 (на юге -13).

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем -9-14, ночью -17-22.

В Мангистауской области местами ожидаются осадки, гололед. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Атырауской области местами ожидаются небольшие осадки, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман. Днем -2+3, ночью -7-12.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман. Днем -2+3, ночью -5-10.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман. Днем +2+7, ночью -5-10 (на юге -2).

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки, туман, гололед. Днем -3+2, ночью -1-6.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с. Днем -2-7, ночью -5-10.

«В период с 30 ноября по 2 декабря на большинстве водных объектов северных, центральных и восточных областей республики продолжится дальнейшее усиление процесса ледообразования, на реках юго-востока и низовьях реки Сырдарья в связи с потеплением ожидается ослабление ледовых процессов. На реках юга ожидается колебание водности», — предупредили синоптики.