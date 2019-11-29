Антимонопольное ведомство отреагирует в случае увеличения цены на ГСМ в РК

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Отреагировать в случае увеличения цены на ГСМ пообещал председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики (МНЭ) РК Рустам Ахметов.

«Мы обязательно примем во внимание все обстоятельства. Если увидим увеличение цены на ГСМ, мы отреагируем. Но надо понимать, что розница сегодня, итак, работает с максимально низкой маржинальностью – у них Т1-2. При этом у них ограничен доступ к ресурсосодержателям», — сообщил Ахметов корреспонденту агентства в пятницу в кулуарах брифинга в СЦК.

Руководитель антимонопольного ведомства отметил, что для КЗРК «самое главное, чтобы цена не повысилась в результате самого сговора».

«Даже если цена повысится на 1% в результате сговора – это будет основанием для нашего реагирования. (…) Первичные признаки (сговора – КазТАГ) – когда цена повысилась у большинства участников одномоментно, в один, два, в течение пяти (дней – КазТАГ) или недели резко повысилась цена. При этом мы видим, что каких-то единых обстоятельств, которые влияют на поведение участников рынка, отсутствуют. То есть не произошло девальвации, не произошел резкий скачок сырья, импортируемого для производства. Если мы видим, что этих обстоятельств нет, то мы запрашиваем информацию, более точечно проверяем, какие были причины у субъекта рынка для повышения цен. Если мы в рамках уже первичного анализа не видим причин для повышения цен, то тогда мы начинаем открывать расследование и уже дополнительный сбор доказательств. Переписка, переговоры, возможно. И исходя из их ответов изучаем более обстоятельно их экономические обоснования повышения цены. Все это уже ложится в основу доказательной базы», — объяснил Ахметов действия ведомства в случае повышения цены на бензин.

Он сообщил, что на расследование отводится три месяца с правом продления на два месяца.

При этом Ахметов во время брифинга отметил, что, если основной причиной повышения цены на бензин будет увеличение акциза, антимонополисты не будут «каких-либо мер реагирования принимать».

Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената глава МНЭ РК Руслан Даленов заявил, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

26 ноября в кулуарах правительства директор департамента налоговой политики МНЭ РК Азамат Амрин заявил, что возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в РК зависит от рынка.