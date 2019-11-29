Назарбаев получил еще один пост

Алматы. 29 ноября. КазТАГ — Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем консультативной встречи глав государств Центральной Азии (ЦА), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«По предложению президента Туркменистана лидеры стран (во время переговоров президентов стран ЦА в расширенном составе – КазТАГ) единогласно избрали первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева почетным председателем консультативной встречи глав государств Центральной Азии», — сообщили в пресс-службе президента Узбекистана в пятницу.

В Ташкенте проходит вторая консультативная встреча глав государств ЦА. В работе саммита принимают участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, что первая консультативная встреча состоялась в 2018 году в столице Казахстана – Астане (ныне Нур-Султан).