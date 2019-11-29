Президент Таджикистана избран председателем Международного фонда спасения Арала

Алматы. 29 ноября. КазТАГ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон избран председателем Международного фонда спасения Арала, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«Рахмон избран председателем Международного фонда спасения Арала. Об этом было сказано на второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии (ЦА), которая прошла (…) 29 ноября в Ташкенте. Было отмечено, что председательство в этом фонде перешло к Таджикистану на трехлетний период», — сообщает пресс-служба президента РТ в пятницу.

Как уточняется, в работе саммита принимали участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи лидеры стран ЦА обсудили широкий спектр вопросов регионального сотрудничества, в том числе в экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

«Таджикистан с первых дней своей независимости является сторонником партнерских и дружественных отношений между нашими странами», — заявил Рахмон.

Он обратил внимание участников саммита на решение глобальных проблем изменения климата и снижения рисков стихийных бедствий в регионе.

В ходе консультативной встречи главы государств Центральной Азии обсудили также вопросы обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с угрозами современного мира.

По итогам встречи было подписано совместное заявление глав государств Центральной Азии и принят рабочий план по организации консультативной встречи.