Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Казахстан стал вторым в числе лучших стран по развитию джиу-джитсу, сообщает Ассоциация джиу-джитсу РК.

«Международная Федерация джиу-джитсу признала Казахстан одной из лучших стран в развитии джиу-джитсу. Решение о присвоении серебряной медали было озвучено на аенеральной ассамблее Азиатского Союза JJAU в рамках чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби при участии представителей 36-ти стран, активно пропагандирующих данный вид спорта», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в ассоциации, казахстанских спортсменов наградил президент федерации JJIF Панайотис Теодоропулос.

«Джиу-джитсу в Казахстане – это относительно новый вид спорта, но за последние два два года мы сделали большой шаг вперед. Показателем является признание на мировом уровне. Второе место в мире за развитие джиу-джитсу JJIF Казахстану присудили за достижения наших воспитанников на международных турнирах, за проведение крупных соревнований в нашей стране», — сказал президент Ассоциации джиу-джитсу Казахстана Болат Мажагулов.

Отмечается, что феврале 2020 года в члены иностранных национальных сборных проведут совместные сборы на тренировочной базе в Алматинской области.

«Спортсменов привлекает чистый горный воздух и красивая природа региона. Ожидается, что на учебно-тренировочные сборы приедут более 200 человек», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ассоциации, на минувшем чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби казахстанские спортсмены смогли завоевать три золотых, девять серебряных и 12 бронзовых медалей.

«Страну на соревновании представляли как молодые спортсмены, так и члены национальной сборной Казахстана. Еще одну серебряную медаль в копилку завоевал пара-спортсмен Ильдар Зайналов. По итогам соревнования Казахстан занял третье командное место в разделе Ne-Waza», — добавили в ассоциации.

Корреспонденту МИА КазТАГ в ассоциации уточнили, что лидером мирового рейтинга по развитию джиу-джитсу являются ОАЭ, а на третьем месте после Казахстана расположилась Германия.