«Руководители коррупционеров обязаны уволиться в течение 10 дней». «Казахстанская буржуазия: надежда страны или предатели ее интересов?». «Марат Тажин отправлен послом, но дело его живет». «680 казахстанских детей стали жертвами сексуального насилия в 2019 г.»

Сетевой Казахстан 29 ноября 2019г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Партия устремилась к досрочным выборам, но нужна ли такая срочность президенту?» — Далек от утверждения, что за нынешним оживлением партстроительства в Казахстане стоит второй президент – само наличие двух центров власти в системе, налаженной на единовластие, порождает не слишком уже контролируемые движения различных элитных, клановых и корпоративных группировок, уводящие первоначальный план транзита в новые вариации. И тут вот еще какая возможная вариация. Если раньше на строгое требование депутатов распустить их досрочно или, допустим, Ассамблеи народа насчет назначения досрочных президентских выборов, президент Назарбаев всегда откликался, то не факт, что президент Токаев назревающую досрочно-предвыборную инициативу партии «Нур Отан» сразу поддержит. Не исключено, что назначенный на февраль съезд правящей партии сам окажется досрочным.

KAPITAL . KZ . «Руководители коррупционеров обязаны уволиться в течение 10 дней» — Теперь политические государственные служащие — министры, вице-министры, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, акимы районов — обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Об этом рассказал первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас БЕКТЕНОВ. Руководители центральных госорганов или министры несут прямую ответственность за коррупционные преступления своих заместителей, ответственных секретарей министерства, либо руководителей аппарата, а также руководителей областных подразделений министерства. Акимы будут отвечать за своих заместителей, руководителей аппарата акима, а также районных акимов.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанская буржуазия: надежда страны или предатели ее интересов?» — Недавно президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил всячески поддерживать так называемую национальную буржуазию. Почему вдруг сегодня вспомнили о национальной буржуазии, которую долгие годы власть загоняла на задворки влияния? Для начала нам нужно четко определиться, что под буржуазией мы понимаем ту категорию общества, которая располагает собственностью и существует за счет доходов от нее. Однако, в условиях Казахстана, в связи с размытостью наших сословий возникает много вопросов. Как правило, во всех странах к буржуазии относится наиболее обеспеченная и социально активная часть населения. В той же Европе буржуазия всегда выступала инициатором и активным участником революционных изменений считалась самым передовым сословием. Можно ли это сказать о казахстанской буржуазии, стихийно сформировавшейся после развала СССР? И каковы ее политические предпочтения: либерализм, демократия, социализм?

«Айдос Сарым: Законы в парламент теперь будут носить имя их разработчика» — Член политической подгруппы НСОД Айдос САРЫМ рассказал в интервью о том, что произойдет в ближайшее время с политической системой Казахстана и какую роль будет играть в ней национал-патриоты — Весь пакет законов касается политической конкуренции. Прежде всего, это закон о митингах, который, сегодня, скажем так, наиболее чувствителен. Второй пакет – это законы о выборах, о СМИ, о партиях, о парламенте и о местном самоуправлении. Кроме этого, мы также говорим о присоединении Казахстана к международному протоколу № 2 о гражданских правах.

EHONEWS . KZ . Тагир БАИРОВ – «Марат Тажин отправлен послом, но дело его живет» — Не секрет, что ведущие и значимые национал-патриоты, а также деятели прозападной политической ориентации даже и не скрывали, что связаны или состоят в хороших отношениях с заместителем руководителя администрации президента Маратом ТАЖИНЫМ. Создание известного прозападного национал-демократического движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») в прошлом году многими аналитиками связывалось именно с его именем. Да и главная идеологическая концепция «Рухани Жангыру», предполагающее построение моноэтнического государства, также якобы принадлежит его перу.

KURSIV . KZ . «Казахстанцы за два года потеряли в финансовых пирамидах миллиарды тенге» — В Казахстане увеличилось число финансовых пирамид. В этом году количество уголовных правонарушений в этой сфере выросло на 66%. Несмотря на широкое освещение тем по неблагонадежным инвестиционным компаниям, казахстанцы продолжают терять деньги при сомнительных вложениях.

365 INFO . KZ . «Банки-банкроты кредитуют потребителей-бедняков» — Экономист Арман БАЙГАНОВ считает, что когда банки ограничат выдачу кредитов лицам с минимальным доходом, «на сцену выйдут» организации, специализирующиеся на онлайн-займах — Онлайн-кредитование — это мина замедленного действия. Там не проверяется доход человека. Они даже не зарегистрированы как микрокредитные организации. Их никто не регулирует. Опасность в том, что мошенники не дремлют и берут в таких организациях кредиты, указывая чужие данные, доставая их где-то в базе.

«170 млрд из пенсионных денег отдали «Казахстан Темир Жолы»» — В октябре на средства ЕНПФ были приобретены облигации «Казахстан Темир Жолы» на сумму 170 млрд тенге. Срок — 15 лет, ставка вознаграждения — 11,5% годовых. Напомним, что в сентябре в такие же облигации КТЖ было вложено 20 млрд тенге. В результате ценные бумаги КТЖ в портфеле фонда по объему инвестиций вышли на третье место. Больше «сидит» только в «Народном банке» и КазАгро.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наброски портрета нашей экономики. Часть 2» — В наших текущих условиях применение исторического опыта, что называется в лоб, невозможно. Во-первых, в общественном сознании сложилось устойчивое негативное отношение к частной собственности на землю. Во-вторых, у наших мелких производителей нет понимания того, какие выгоды может принести им кооперация. К слову, в Англии на рубеже XIX-XX веков создавались специальные некоммерческие организации, спонсируемые государством, основной задачей которых было разъяснение выгод кооперации и организационная помощь при их создании. В-третьих, антимонопольная служба и местные исполнительные органы уделяют недостаточно усилий для развития и защиты конкуренции. В-четвертых, изъятие земель у крупных неэффективных собственников может нанести тяжелый удар с непредсказуемыми последствиями по отечественной финансовой системе.

KAZPRAVDA . KZ . «Ребенок должен жить полноценной жизнью» — 20 ноября прошла под знаком Международного дня ребенка. В этот день ровно 60 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. С тех пор детские права и их защита стали одной из важнейших задач любого государства. В нашей стране их соблюдением занимается уполномоченный по правам ребенка. Аружан САИН – самая, пожалуй, ожидаемая и неслучайная фигура на этой должности, человек, не понаслышке знающий о проблемах в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Именно с детским омбудсменом мы и поговорили о нынешней ситуации в детском мире.

CARAVAN . KZ . «Не молчите! Жуткие цифры о насилии над детьми и подростками назвали в Казахстане» — Целые ряды плюшевых медведей, зайцев, присыпанных снегом, расположились возле Дворца школьников в Талдыкоргане. А рядом – плакат, на котором страшные цифры, пробирающие до дрожи: 680 (!) казахстанских детей стали жертвами сексуального насилия в 2019 году. Каждая игрушка символизирует человечка со сломанной судьбой. О том, как защититься, распознать вовремя угрозу, говорили участники международной научно-практической конференции “Сообща против насилия над девочками и женщинами”. Пока я слушала лекцию психолога Айгуль САДЫКОВОЙ о том, как можно определить, что ребенок подвергается сексуальному насилию (в большинстве случаев насильниками выступают самые близкие люди – отцы, отчимы, дяди, братья, соседи), в зале, где сидели работники сферы образования, слышалось с задних рядов: “маскара, зачем об этом говорить?”, “такие слова стыдно произносить”, “уят”…

«Намекнул на секс? Плати штраф!» — Казахстан вышел на первое место в СНГ по количеству изнасилований, оставив далеко позади Россию, Узбекистан. “Это вызов нам, мужчинам, дело нашей чести. Считаю, в первую очередь мы должны встать на защиту сестер, жен, детей! – заявил депутат мажилиса Нуржан АЛЬТАЕВ, которого в кулуарах прозвали “главным феминистом парламента”. Участники “круглого стола” “Права и возможности женщин: проблемы и пути их решения”, что прошел в Алматы, поддержали инициативы народного избранника, обсудили наболевшие вопросы.

EXPRESS — K . KZ . «У молодых казахстанцев еще не исчез интерес к чтению печатных книг» — На книжном рынке Казахстана продолжают доминировать зарубежные издания. При этом культура книгообмена в обществе фактически отсутствует. Однако вопреки распространенному мнению интерес к чтению сохраняется. По данным заместителя директора Национальной государственной книжной палаты Казахстана Толкын САЛМЕНБАЕВОЙ, большая часть зарегистрированных в стране книжных издательств и издающих организаций фактически не действует. Официально таких субъектов 1 813, но контрольные экземпляры предоставили в Книжную палату лишь 270. Возможно, в определенной мере это связано с очень широким присутствием российской продукции – от 65% до 90% всего объема рынка. Особенно высока доля россиян в сегменте художественной литературы.

TENGRINEWS . KZ . Ольга ПАСТУХОВА — «Почему в Казахстане грязные туалеты?» — Поддерживаю ли я инициативу по закрытию уличных туалетов? На 100 процентов да. Потому что уличные туалеты в том виде, в котором они существуют в Казахстане, унижают человеческое достоинство. Летом уличный туалет беспощадно воняет, вокруг вьются мухи. Зимой запахи потише, но очень холодно и легко можно застудить все, что мы бережем. Круглый год там грязно.

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