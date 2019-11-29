Население Алматы перевалило за 2 млн человек – аким

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Население Алматы перевалило за 2 млн человек, утверждает аким города Бакытжан Сагинтаев.

«По прикрепленным к поликлиникам сверяемся и получаем данные, что население в Алматы больше, нежели чем по статистике. До 400 тыс. человек разница доходит. Это означает, что не 1,87 млн человек сегодня население, а 2,1-2,2 млн», — сказал Сагинтаев в пятницу на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопрос о решении вопроса с миграцией населения из пригородов в Алматы.

Так, по его словам, чтобы снизить давление на город, необходимо наладить транспортную инфраструктуру, чтобы люди могли жить в Талгаре, Каскелене и так далее, но при этом имели возможность в любое время приехать в Алматы.

«Мы вышли с предложением построить железную дорогу до Талгара, есть дорога до Капчагая – с нового года пускаем там электричку и будем субсидировать. Также даем субсидии на автобусные перевозки до Каскелена и Узынагаша – с тем, чтобы автобус не четыре, а восемь раз ходил», — добавил градоначальник.

Более того, он уточнил, что, согласно законодательству, автобусным сообщением в радиусе 50 км должен также заниматься город.

«До пригородов ходит сейчас порядка 600 автобусов, они никак не регулируются, порой страшно на них ездить. Учитывая проблему с нехваткой автобусов в самом Алматы, нам по-хорошему порядка 1 тыс. автобусов не хватает. Постепенно выйдем на 500-600 и вопрос закроем. И как только начинает обновляться городской автобусный парк, автобусы старше пяти лет будем выставлять на пригородные маршруты. Это решает вопрос, что люди могут оставаться жить на своих местах, но если есть какие-то проблемы, услуги получить или на работу человек в Алматы устроился – то мог спокойно утром приехать, вечером уехать», — резюмировал Сагинтаев.