Представлен прогноз погоды по Казахстану на ближайшие праздничные выходные

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Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Представлен прогноз погоды по Казахстану на ближайшие праздничные выходные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Отрог Сибирского антициклона по-прежнему будет определять погоду в предстоящие выходные дни. Поэтому в большинстве областей республики ожидается температура воздуха ниже средних многолетних значений и без осадков. Из опасных явлений погоды по-прежнему в ночные и утренние часы сохранятся туманы с видимостью 50-500 м», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 30 ноября – 2 декабря.

По словам синоптиков, лишь на западе и в понедельник на юге Казахстана с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки и гололед.

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