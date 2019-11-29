«Ак Орда» и «Библиотека» – вместе или рядом? 29.11.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 101 0 Социолог Гульмира Илеуова о перетоках в элите между центрами принятия решений Похожие материалы: При подготовке новой индустриально-инновационной программы надо учесть все ошибки – Токаев Токаев пригласил Жээнбекова посетить Казахстан в 2020 году Об ужасном состоянии придорожных туалетов высказался президент РК Президент РК об изъятии земель у «латифундистов»: Работа продвигается крайне медленно Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву»