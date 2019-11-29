Сагинтаев объяснил, почему начал свою работу в Алматы с борьбы с проституцией

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев объяснил, почему начал свою работу в городе с борьбы с проституцией, передает корреспондент агентства.

«Мой выход в город был не для той цели, о которой вы сказали (не для борьбы с проститутками – КазТАГ). Был выезд в Турксибский район города, объезжали окраинные территории, прибыли на площадь вокзала Алматы-1. Люди рассказывают: «Вот проспект Сейфуллина, магистральный проспект, но выйти вечером-ночью боимся, детей отпускать боимся, потому что много алкоголиков, наркоманы сидят во дворах в беседках, ну и девушки легкого поведения. Просьба: сделайте что-нибудь». Было дано поручение сделать что-нибудь, чтобы на улице, во дворах не было ни первых, ни вторых, ни третьих», — сказал Сагинтаев на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопрос, почему свою работу в Алматы он начал с борьбы с проститутками.

По словам акима, в ходе выполнения поручения сегодня видно, как проспект Сейфуллина преображается.

«Модернизируется освещение во дворах, чтобы им там неудобно было стоять. Задача не в том, что хватать и куда-то увозить, просто создается такая среда, где все видно и им некомфортно», — добавил глава города.