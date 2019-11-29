Многие американские комментаторы заинтригованы вопросом о том, что же стоит за «украинским делом»

Издание Le Droit — Groupe Capitales Médias опубликовало аналитическую статью Жилля Вандала под названием «Les dessous du scandale ukrainien» — «Изнанка украинского скандала».

В предисловии к ней говорится так: «Многие американские комментаторы заинтригованы вопросом о том, что же стоит за «украинским делом». Они испытывают сложности с объяснением того, как же Дональда Трампа, только что выбравшегося из «русского дела» или Russiagate, угораздило впутаться в столь же ужасную историю с Украиной. Пережив первый такой скандал, всякий «нормальный» человек старался бы в дальнейшем вести себя по-хорошему».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В ту пору, когда Мюллер начал расследование (Russiagate), американский президент заявлял о том, что есть опасность того, что будет положен конец его президентству. Но все-таки он, не дожидаясь остывания накалившихся после появления подготовленного Мюллером отчета страстей, ввязался в украинскую махинацию, злоупотребляя своей президентской властью в целях обеспечения собственного переизбрания.

В ходе расследования по «русскому делу» Трамп придерживался стратегии полного отрицания, несмотря на то, что набиравшиеся факты свидетельствовали об обратном. Будучи мастером в искусстве манипулирования средствами массовой информации, он вновь и вновь говорил, что сговора с Россией не было, что он не чинил препятствий правосудию и что он попросту оказался жертвой «охоты на ведьм».

Эта стратегия дала президенту возможность успокоить свою (электоральную) базу, которая осталась ему всецело преданной. Как следствие, он в то же время удостоверился в том, что республиканцы в Конгрессе смыкают свои ряды за его спиной. Столкнувшись с украинским скандалом, он придерживается все той же стратегии отрицания и заявляет, что его беседы с украинским президентом были абсолютно корректными и что вся эта шумиха яйца выеденного не стоит. Более того, он препятствует тому, чтобы его непосредственные подчиненные давали показания перед комитетом палаты (представителей Конгресса США).

При проведении той самой нашумевшей беседы с украинским президентом Трамп надеялся, что расследование, о котором он просил Зеленского, подтвердит оправданность выдвигаемой им теории заговора. Она (эта теория) в плане причастности к президентской избирательной кампании 2016 года выводит во главу угла Украину, а не Россию.

Джо Байден и его сын Хантер якобы вступили в сговор с украинцами с тем, чтобы помочь Хиллари Клинтон и попытаться помешать ему (Дональду Трампу) победить на выборах.

Хотя такая концепция представляется всецело надуманной, и ничто не свидетельствует о какой-либо причастности Байдена к криминальной коррупции на Украине, Трамп поддерживает ее в особенности по той причине, что такой постулат подкрепляет его видение мира.

Дональд Трамп с тех самых пор, как стал президентом, не перестает видеть себя жертвой. Он продолжает повторять, что ни с одним политиком не обходились так плохо или так несправедливо, как с ним».

Итак, Дональд Трамп оказался весьма близок к импичменту не из-за давнего теперь уже «русского дела» или Russiagate, а из-за совсем недавно образовавшегося «украинского дела» или Ukrainegate. Демократическая оппозиция «не мытьем, так катаньем» пытается досрочно отстранить нынешнего президента США от власти. Ранее для такой цели основным поводом служил Russiagate, а теперь – Ukrainegate.

Это — четвертая за всю историю США попытка объявления президенту импичмента. В двух случаях обвинение не набрало необходимые две трети голосов, и касались они Эндрю Джонсона в 1868 году (дело о незаконной отставке военного министра) и Билла Клинтона в 1998-1999 годах (дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с историей Моники Левински). Еще одна попытка, предпринятая в 1974 году, не была доведена до конца, поскольку президент Ричард Никсон, против которого она была направлена, ушел в отставку сам, не дожидаясь представлявшегося неизбежным объявления импичмента. Похоже, политические оппоненты Дональда Трампа хотели бы принудить его к совершению такого же поступка. Получится или нет — это уже другой вопрос.

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