Алматы. 29 ноября. КазТАГ – В Байконыре ищут владельцев счета в казахстанском банке по делу о финансовой пирамиде, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса.

«В настоящее время установлено, что девять жителей города Байконыр с целью получения высоких доходов от денежных вкладов перечисляли посредством сети интернет неустановленным лицам денежные средства на банковский счет одного из казахстанских банков. В результате интернет-общения с мошенниками потерпевшие, не проверив информацию о юридическом лице и гражданах, с кем проводили переписку, с августа по октябрь текущего года за предполагаемые в будущем доходы от вкладов перечислили денежные средства в размере более 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном органе, в дальнейшем данные денежные средства злоумышленниками были похищены, какие-либо проценты от вкладов потерпевшие не получили.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавили в прокуратуре.