Нур-Султан. 30 ноября. КазТАГ — Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«30 ноября 2019 года с 08.00 до 14.00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях филиала АО «KEGOK» — «Акмолинские межсистемные электрические сети» (ул. Ушконыр, здание 3/2) проводится плановое антитеррористическое учение. Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действий правоохранительных и государственных органов по экстренному реагированию на террористические проявления в энергетическом комплексе столицы», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В штабе проинформировали, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

«В период проведения учения будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», — добавили в штабе.