Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 30 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,4, а продажи – Т387,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 386,6, а продают по Т388,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,7, а продажи – Т387,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т386,35.

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