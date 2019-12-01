Алматы. 1 декабря. КазТАГ — День первого президента отмечают в Казахстане.

В столице в честь данного праздника проводится целый ряд торжественных мероприятий, лекций, конференции, выставок, концертов, рассказывающих о вкладе Елбасы в становление нашего государства. В Триумфальной арке «Мәңгілік Ел» для учащихся организуют музейный урок «Под единым шаныраком» в формате интеллектуальной игры «Брейн-ринг». В Музее Сакена Сейфуллина с 1 по 5 декабря будет проходить выставка «Елбасы – Ел мақтанышы». 1 декабря учреждения культуры столицы также подготовили для жителей и гостей города насыщенную праздничную программу. Театр кукол приглашает посмотреть мюзикл «Арыстан патша». В Столичном цирке в 16.00 ждут гостей на дивертисмент с участием цирковых артистов и танцевального коллектива Contrast. Часом позже можно посетить Дворец «Жастар», где покажут благотворительный спектакль «День ангела». В это же время в Концертном зале «Астана» состоится Концерт «Тарих толқынында». В 18:30 театр «Nomad City Hall» организует показ мелодрамы «Қош, махаббат», а Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. Калибека Куанышбаева — спектакля «Шәмші». Также, различные мероприятия в честь Дня первого президента запланированы в Алматы, Шымкенте и других крупных городах Казахстана.

Напомним, закон, устанавливающий новый государственный праздник – День первого президента РК, был принят в декабре 2011 года. Первый раз в Казахстане этот праздник отмечался в 2012 году.

День первого президента РК учрежден с целью признания заслуг Нурсултана Назарбаева перед страной. Предложение об учреждении праздника выдвинула группа депутатов в преддверии празднования 20-летия независимости Казахстана.

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года. В этот день в результате первых всенародных выборов Н. Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Одним из его первых шагов стало подписание закона о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан 10 декабря 1991 года, а 16 декабря 1991 года Верховный совет провозгласил государственную независимость Казахстана.

В связи с тем, что День первого президента в 2019 году приходится на воскресенье, воскресный выходной переносится на понедельник — таким образом, казахстанцы отдыхают три дня подряд.