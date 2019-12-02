Нур-Султан. 2 декабря. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте дождь и снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем -8-10, ночью -14-16.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 метров в секунду. Днем +3+5, ночью -3-5.

В Шымкенте переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), ветер южный, юго-восточный 9-14 метров в секунду. Днем +11+13, ночью 0+13.