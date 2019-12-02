Актау. 2 декабря. КазТАГ — Неизвестные разрушили архитектурные сооружения в сквере Победы в Актау, передает lada.kz.

«Фотографии городской достопримечательности после очередного «нашествия» вандалов опубликовали сегодня, 2 декабря. По мнению горожан, подобные инциденты происходят в ночное время суток, а в районе сквера не хватает камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении в воскресенье.

Пользователи сети считают, что такие происшествия — на ответственности стражей порядка.

«Каждый раз нам обещают установить в общественных местах камеры видеонаблюдения, но когда доходит до дела, воз и ныне там. Когда уже этот вопрос решится?», — говорит жительница Актау.

По информации портала, подобное происходит уже не впервые. Так, разрушенные балясины в сквере Победы в Актау были обнаружены этим летом. Горожане тогда посчитали виной всему некачественное строительство. В городском акимате опровергли эту версию, отметив, что балясины в сквере Победы установили в соответствии с нормами архитектурного строительства.

«А в ноябре этого года скульптуры сказочных персонажей в парке «Акбота» разгромили неизвестные дикари. Фигуры любимых детских героев размером с человеческий рост установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным», — следует из сообщения.