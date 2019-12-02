Полиция Алматы заявила об освобождении главы «Алматыметрокурылыс» под залог

Алматы. 2 декабря. КазТАГ – Полиция Алматы заявила об освобождении председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова под залог, передает корреспондент агентства.

«1 декабря стороной защиты представлен залог, в связи с чем мера пресечения в отношении Реимова изменена на залог, и он освобожден из-под стражи», — сообщили корреспонденту МИА КазТАГ в пресс-службе департамента полиции Алматы в понедельник.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования. Тогда он сообщил, что по заявлению ТОО «ДК-Инвестмент», принадлежащего казахстанскому олигарху Динмухамеду Идриса о невозврате строительной компанией «Инженерная поддержка» 80% акций АО «Алматыметрокурылыс». По его словам, первоначально ставился вопрос о передаче 39% акций, также у АО «Алматыметрокурылыс» имеется задолженность перед «ДК-Инвестмент» в размере Т1,5 млрд, заем, по словам Реимова, пошел на пополнение оборотных средств АО.

«Договор заключен о передаче 39% акций, мы готовы их передать. Механизм таков, что по бирже должны пройти два приказа – о списании ценных бумаг и о зачислении их второй стороной. Но приказа о зачислении ценных бумаг от Идрисова не поступало. Что касается долга в Т1,5 млрд, АО «Метрокурылыс» готово его погасить, но нет готовности со стороны кредитора, он не садится с нами за стол переговоров, я не встречался с Идрисовым с марта 2019 года. Если Идрисов предоставит документ, из которого явствует, что я должен передать ему 80% акций, я их незамедлительно передам», — сказал тогда Реимов.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай. 28 ноября управляющий директор АО «Алматыметрокурылыс» Батыр Адайбаев заявил, что с задержанием Реимова компания связана по рукам и ногам в вопросах строительства, оплаты работ субподрядчикам и другим. В этот же день полиция Алматы распространила заявление, в котором назвала статью, которую вменяют Реимову – часть 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, однако отказалась раскрывать другие подробности дела.

В ночь на 29 ноября МИА КазТАГ сообщало, что суд согласился выпустить Реимова под залог Т25 млн. Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат бизнесмена Алимжан Оралбай, который подчеркнул, что сторона защиты предоставила суду залоговое имущество на гораздо большую сумму и выразили готовность внести ее уже в пятницу. 29 ноября известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков обратился к начальнику департамента полиции (ДП) Алматы Серику Кудебаеву по поводу задержания председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова. Он задал главе ДП города вопрос о том, почему полиция не исполняет решение суда, и поинтересовался, может ли это быть связано с борьбой за метро Алматы, гигантскими китайскими инвестициями и тем, что заявление поступило от Идрисова – одного из крупнейших олигархов Казахстана.