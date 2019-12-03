Центр Назарбаева и институт «Рухани Жаңғыру» хотят передать в прямое ведение МИОР РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и институт «Рухани Жаңғыру» хотят передать в прямое ведение министерства информации и общественного развития Казахстана, передает корреспондент агентства.

По планам правительства, в перечень юридических лиц, права владения и пользования государственными пакетами акций и долями участия которых передаются МИОР, могут войти НАО «Фонд Отандастар, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»; НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» и НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

Вместе с тем, из перечня юридических лиц, права владения и пользования государственными пакетами акций и долями участия которых передаются ведомствам МИОР намерены исключить фонд «Отандастар», ««Центр поддержки гражданских инициатив», а также ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь».