Чемпион мира по армрестлингу пожаловался на действия минкультуры и спорта Казахстана

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Чемпион мира по армрестлингу Еркин Алимжанов пожаловался на действия министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Я спортсмен, чемпион мира по армрестлингу. На протяжении пяти лет добиваюсь, чтобы комитет по делам физической культуры и спорта выделило мне поощрение официально. Есть постановление правительства за №1345 от 19 декабря 2014 года. Поощрение всем призерам и чемпионатов мира. Денежное вознаграждение небольшое. Последнее письмо я в августе от (председателя комитета делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Серика – КазТАГ) Сапиева получил, чтобы я обратился в суд», — сообщил во вторник по телефону корреспонденту агентства Алимжанов.

Спортсмен рассказал, что он обратился в Есильский суд, который признал действия комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта незаконными и обязал ответчика устранить допущенное нарушение прав и законных интересов истца.

«Они начали апелляцию подавать. Целое министерство с комитетом, с дочерними предприятиями налетели на меня одного. Я не имею возможности оплатить адвоката. Я суд выиграл 16 октября. В декабре, скорее всего, будет апелляция», — сетует спортсмен.

По словам армрестлера, его поддержала депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова, которая сделала депутатский запрос по его ситуации.

«Я написал письмо в администрацию президента. 2 сентября глава государства (Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ) обратился с посланием к народу о том, что государственные органы создают волокиту и начинают судиться, включают весь свой административный ресурс против человека – что это прекращать надо. А министерство культуры и спорта начинает против меня судиться. Мне говорят, что если мне сейчас дадут (денежное вознаграждение – КазТАГ), то и другие захотят», — резюмирует Алимжанов.

Ермин Алимжанов становился двукратным чемпионом мира по армрестлингу в 2015 году (Куала-Лумпур, Малайзия) и в 2018 году (Анталия, Турция). В 2016 году завоевал первое и второе места на чемпионате мира в Благоевграде в Болгарии. В 2017 году снова стал первым на чемпионате мира в Будапеште в Венгрии. В 2019 году взял три бронзы на чемпионате мира в румынской Константе.