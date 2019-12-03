Комитет МСХ РК попросил грант на создание условий для возрождения туранского тигра

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Комитет лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана попросил грант на создание условий для возрождения туранского тигра, передает корреспондент агентства.

«Комитетом лесного хозяйства и животного мира подготовлена бюджетная заявка по привлечению связанного гранта в целях реализации проекта «Создание условий для реинтродукции туранского тигра и оказание содействия в сохранении природных и историко-культурных объектов горного массива Улытау». Общая сумма заявки составляет $7 млн», — сообщается в ответе ИО министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что постановлением правительства Казахстана от 27 июня 2018 года №381 «О создании республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» создан «Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» общей площадью 415 164,2 га, со штатной численностью 64 единиц.

«Целью создания ГПР «Иле-Балхаш» является сохранение реликтовых тугайных лесов, а также редких и исчезающих видов животных. Необходимо отметить что, Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) в рамках меморандума о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Всемирным фондом дикой природы по реализации Программы реинтродукции тигра в Казахстане, подписанного 8 сентября 2017 года, начаты подготовительные работы по восстановлению численности копытных животных и тугайных пойменных лесов», — добавил ИО министра.

Он отметил, что в соответствии с протокольным поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 24 августа министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан поручено обеспечить создание Улытауского государственного национального природного парка в Карагандинской области.

«В настоящее время министерством прорабатываются вопросы по разработке естественно-научного и технико-экономического обоснований создания национального парка», — сообщил Нысанбаев.

Напомним, 30 октября депутаты, обращаясь с запросом, сообщили, что программа Развития ООН (UNDP) в Казахстане и WWF заинтересованы в участии и финансировании мероприятий по реинтродукции туранского тигра. Для этого, по словам парламентариев, необходимо предусмотреть базовое финансирование со стороны правительства Казахстана. Не менее важным, по их мнению, является вопрос интеграции биоразнообразия в развитие экологического туризма, основанного на культурном, природном, историческом наследии нашей страны. Мажилисмены призвали принять меры по сохранению природного и историко-культурного наследия горного массива «Улытау».