Алматы. 3 декабря. КазТАГ — Назначен новый аким Тараза, передает корреспондент агентства.

«Акимом Тараза назначен Айтказы Карабалаев», — подтвердил во вторник корреспонденту МИА КазТАГ пресс-секретарь акима Жамбылской области Нурадин Ракай.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете одной из школ Тараза была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый, которого пострадавшая опознала. Подозреваемый водворен в ИВС Тараза.

21 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза Кайрата Досаева, акиму области объявил замечание «в связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и допущенные системные упущения в работе» главы города.

В этот же день Досаев был освобожден от должности акима Тараза из-за изнасилования школьницы, временно исполняющим обязанности акима Тараза был назначен заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов.