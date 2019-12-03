Эксперт: До конца декабря курс тенге останется в диапазоне Т384-388/$1

Алматы. 3 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. До конца декабря курс тенге к доллару останется в диапазоне Т384-388, заявил эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев.

«Курс тенге после некоторого укрепления против доллара на фоне налогового периода до Т384/$1, сейчас снова начал слабеть и находится на уровне Т386, тем самым снова войдя в уже образованный диапазон. Думаю, до конца месяца курс так и останется в этом диапазоне с нижней границей в районе Т384/$1, и верхней – на Т387-388/$1», — ответил Бейсембаев отвечая на вопросы МИА «КазТАГ» о том, что случится с курсами доллара к тенге, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция на этот месяц.

По его словам, декабрь – это период, когда рынки входят в предновогодний режим: завершается год, объемы и волатильность постепенно снижаются.

«Как правило, в этот период никаких экстраординарных событий не происходит, поэтому в этот раз я также ничего необычного не ожидаю», — говорит Бейсембаев.

В октябре инфляция выросла на 0,2% до 5,5%. Декабрь – период праздничный. Повышается покупательская активность, население входит в предновогодний режим: планируются корпоративные мероприятия, делаются закупки для новогоднего стола. В этот период рост цен, по ожиданиям эксперта, не заставит себя ждать.

«Рост инфляции минимум на 0,1-0,2% до 5,6-5,7% за ноябрь, скорее всего, состоялся. Поэтому за декабрь инфляция подрастет еще на 0,1-0,2% до 5,8-5,9%, вплотную приблизившись к верхней границе коридора, обозначенного Нацбанком», — полагает Бейсембаев.

По ценам на нефть аналитик также не видит «неожиданностей».

«В течение ноября стоимость нефти подросла с $60 до $64 за баррель. Скорее всего, в этом диапазоне в декабре цена на нефть и останется – с верхней границей в районе $64, и нижней в районе $60-59 за баррель», — резюмирует Бейсембаев.