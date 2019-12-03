Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Кызылординской окажут необходимую помощь – Токаев

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ — Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом в Кызылординской окажут необходимую помощь, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов», — написал Токаев в соцсети во вторник.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил ее опрокидывание. Автобус следовал по маршруту Кумколь – Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыты телефоны горячей линии +7 (7242) 24-41-61, +7 (7242) 70-03-28.

Позднее стало известно, что на месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших, 29 пострадавших извлечены из автобуса, один из которых скончался по дороге в больницу.

Чуть позже сообщалось об обнаружении еще одного тела погибшего на месте ДТП. В КЧС МВД РК уточняли, что всего в результате ДТП погибли восемь человек, в салоне автобуса находились – 36.

Заместитель председателя комитета административной полиции (КАП) МВД РК Жанат Абдрахманов в кулуарах правительства во вторник сообщил, что в автобусе были граждане Казахстана, по предварительной информации. Также он сообщил, что это ведомственный автобус нефтяной компании, в нем были сотрудники нефтяной компании, которые ехали на работу на месторождение Кумколь.