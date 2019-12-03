Правительство Казахстана одобрило госпрограмму развития регионов

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Правительство Казахстана одобрило представленную министерством национальной экономики (МНЭ) РК государственную программу развития регионов.

«Урбанизация имеет важнейшее значение для повышения доходов и качества жизни населения. За последние пять лет численность населения крупных городов Казахстана увеличилась на 15%. В настоящее время доля городского населения в Казахстане составляет 58%. Мы стремимся к тому, чтобы процесс урбанизации был четко управляемым и поэтому необходимо и далее проводить соответствующую политику развития городов», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что главной задачей правительства является повышение качества жизни сельского населения, создание инфраструктуры, близкой к городской.

«Такие примеры у нас уже есть, поэтому в ближайшие семь лет сделаем упор на реализацию проекта «Ауыл – Ел беcігі» – это улучшить качество жизни около 7 млн сельских жителей. Это порядка 90% жителей», — добавил премьер.

По его словам, представленный МНЭ проект госпрограммы развития регионов отражает поставленные задачи.

«Обеспеченность опорных и спутниковых сел объектами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов будет 100%. В целом предлагаю одобрить представленные подходы государственной программы, поручаю МНЭ в установленном порядке согласовать проект программы и по итогам вынести соответствующее постановление на голосование членов правительства», — сказал Мамин.

Ранее сообщалось, что более Т1 трлн планируют выделить на реализацию госпрограммы развития регионов Казахстана.

«(На реализацию программы – КазТАГ) предусматривается выделить всего Т1,3 трлн, в том числе дополнительно прорабатывается вопрос о выделении Т900 млрд до 2026 года на развитие сел», — сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании правительства во вторник.