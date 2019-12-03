«Нурсултан Назарбаев. От первого секретаря ЦК Компартии до «Елбасы». «Новая оппозиция: лояльные Токаеву, оппонирующие «Нур-Отану». «Аким Алматы признался, в каком случае подаст в отставку». «Шала-казахи» — исчезающий вид. Мы создаем политическую нацию»

Сетевой Казахстан 3 декабря 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Нурсултан Назарбаев. От первого секретаря ЦК Компартии до «Елбасы»» — День первого президента Казахстана впервые проходит без Нурсултана НАЗАРБАЕВА в кресле главы государства. Бессменно правивший страной почти три десятилетия человек в этом году объявил о сложении полномочий, но по-прежнему остается на вершине выстроенной им системы власти. Кто есть Назарбаев? Азаттык задал этот вопрос современникам первого президента.

««Назарбаев противоречит себе». Саммит в Ташкенте и роль экс-президента» — На саммите глав государств Центральной Азии в Ташкенте Казахстан представлен не действующим президентом, а бывшим, сложившим с себя полномочия в марте этого года. Бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ говорит, что участие Нурсултана НАЗАРБАЕВА во встречах с зарубежными лидерами вызывает закономерные вопросы — о сегодняшней роли и статусе экс-президента и его взаимодействии с правительством, — ответов на которые нет.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Новая оппозиция Казахстана: лояльные Токаеву, оппонирующие «Нур-Отану»» — Коалиция гражданских инициатив (HAQ, ХАК), организованная бывшим исполнительным директором Ассоциации «KazEnergy» Тогжан КОЖАЛИЕВОЙ, конечно, пока не претендует на глобальное влияние на внутриполитическую повестку в Казахстане. Однако достаточно грамотная манифестация своих идей и будущих программных установок, дифференциация интересов, желание выступить неким «кругом» для всех прогрессивных сил общества, помноженные на достаточно креативную подачу и умение вести операционную деятельность, говорит о том, что у движения может быть большое будущее. Особенно, если учитывать то обстоятельство, что правила игры в Казахстане изменились кардинально, ведь даже сама партия власти «Нур-Отан» теперь не уверенна в своем безоблачном грядущем. Борьба «старого» и «нового» только набирает обороты…

IA — CENTR . RU . Карлыгаш ТУРСЫНБАЕВА – «Казахстан: Мы в ответе за тех, кого наняли» — Казахстанское общество очень внимательно следит за тем, что происходит в коридорах власти, особенно в сфере борьбы с коррупцией. И это неудивительно, потому что практически каждый год в стране случается какой-нибудь громкий коррупционный скандал, где фигурируют огромные суммы. В Индексе восприятия коррупции (CPI), составляемом ежегодно международной организацией Transparency International, Казахстан на протяжении многих лет находится в числе наиболее коррумпированных стран. По мнению исполнительного директора фонда Transparency Kazakhstan Ольги ШИЯН, заставить отвечать по закону крупных чиновников не так просто. И когда общественность уже потеряла надежду, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал эту инициативу. Согласно новой редакции закона, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении их непосредственных подчинённых.

EXPRESS — K . KZ . «Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев признался, в каком случае подаст в отставку» — Аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал, в каком случае подаст в отставку и какая у него зарплата. По словам градоначальника, его оклад составляет 950 тысяч тенге. После вычета налогов остается около 700 тысяч. – Моя зарплата? Как у всех акимов, – уточнил он. Аким Алматы твердо заявил, что подаст в отставку, если кого-то из его подчиненных уличат в коррупции: – Құдай сақтасын («упаси Бог»)! Но, если суд докажет вину моего подчиненного и вынесет приговор, естественно, согласно закону я должен буду подать в отставку.

CAMONITOR . KZ . Сейткасым АУЕЛБЕКОВ, историк, кандидат философских наук — «Будущее казахского языка: главное – не заболтать проблему» — Недавно издание Central Asia Monitor задалось вопросом: «Почему граждане нашей страны не учат казахский язык?». И опубликовало мнения на сей счет старшего преподавателя университета «Цукуба» Куаныш ТАСТАНБЕКОВОЙ, кандидата философских наук, декана КИМЭП Жулдыз СМАГУЛОВОЙ и вашего покорного слуги. Кроме того, вышла статья Кенже ТАТИЛИ, журналиста самого издания. После появления серии таких публикаций было бы целесообразно подвести некоторые итоги, чтобы сориентировать читателя в многообразии мнений по столь сложной теме. Поэтому хотел бы высказать несколько своих замечаний, коснувшись только аспекта, связанного с развитием казахского языка.

FORBES . KZ . «Мухтар Идрисов: «шала-казахи» — исчезающий вид. Мы создаем политическую нацию» — 10 лет назад в Казахстане была издана книга «Шала казак. Прошлое, настоящее, будущее». Слово «шала» переводится с казахского языка на русский как «наполовину», соответственно, «шала казак» в дословном переводе означает «наполовину казах». Автор рассматривает феномен шала-казахов, его происхождение, развитие и функционирование в настоящее время. На обложке был указан собирательный образ – некоего Жумабая Жакупова. Книга вызвала большой резонанс: говорили, что автор — бизнесмен, сам из тех «шала-казахов», про которых повествует. Спустя 10 лет после выхода книги автор дал первое интервью в программе «Байтасов LIVЕ». О проблеме «шала-казахов» и «нағыз казахов» в эфире радиостанции Business FM говорили бизнесмен Арманжан БАЙТАСОВ и Мухтар ИДРИСОВ — кандидат политических наук, автор книги «Шала казах», член правления фонда «Аспандау».

TIME . KZ . «Добровольно-принудительные услуги, или Почему сенат против поправок мажилиса» — Судьбу законопроекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, семь пунктов которого вызвали противоречия между обеими палатами парламента, решит согласительная комиссия. Депутат Канатбек САФИНОВ изложил позицию сената по некоторым спорным поправкам.

«Отверженные» — В страшных условиях с риском для жизни проживают 14 семей в Талгаре. Дышащий на ладан барак с прохудившейся крышей принадлежит Казахскому обществу слепых.

CARAVAN . KZ . ««Я рисковала»: минздрав вернул вакцину БЦЖ, изъятую японским производителем» — Прививаться или нет? Этот вопрос, как гамлетовское быть или не быть, сегодня еще волнует родителей. В недалеком будущем, если будут приняты поправки в Кодекс “О здоровье народа и здравоохранении”, дилемма исчезнет, как и сама возможность выбора – прививки вменят нам в обязанность. Пока же этого не случилось, каждый родитель решает сам – рисковать с вакцинацией или без…

«Из листа ожидания выбыл» — Каждый год в Казахстане умирают 100 человек, не дождавшихся трансплантации. Органы министра информации и общественного развития Казахстана могут спасти жизнь нескольким пациентам, ожидающим трансплантации. На этой неделе Даурен АБАЕВ подписал заявление о согласии на посмертное донорство.

FERGHANA . AGENCY . «Сжечь или закопать» — В Казахстане анонсировали очередной план по улучшению ситуации с мусором. В стране собираются построить от 6 до 8 мусоросжигающих заводов – для переработки отходов в электроэнергию. По данным правительства, уже есть потенциальные инвесторы, готовые развивать этот сектор (предполагаемый объем инвестиций на ближайшие несколько лет – полмиллиарда долларов).

PLATON . ASIA . «Крыша едет, шифер стреляет» — В прошлую пятницу в Алматы приостановили лицензии 89 строительных предприятий. Причины: «низкое качество строительных работ…недостаточная квалификация сотрудников строительных компаний». Также выяснилось, что информация технадзоров «предоставляется не в полном объеме и без указания нарушений», а 61 объект строился «без надлежащего контроля, без проектной документации». Поэтому неудивительно, что в стране постоянно обнаруживаются аварийные дома. Сейчас в Казахстане, по официальным данным, «около 1,3 тысячи домов…признаны аварийными».

INFORMBURO . KZ . «Пенсионная реформа: какой она точно не должна быть?» — Никита ШАТАЛОВ считает, что если оставить нынешнюю пенсионную систему без изменений, то казахстанцы будут обречены на нищую старость.

«До внедрения ОСМС остался месяц. Как прошёл пилотный проект по медстрахованию в Караганде?» — 88% казахстанцев или 16,3 миллиона человек считаются условно застрахованными. Остальные 1,7 миллиона рискуют остаться за бортом системы ОСМС.

365 INFO . KZ . «Показательные «казни» университетов ничего не дают» — Что на самом деле творится у нас в образовании? Минобразования лишил лицензии 5 вузов, но за что и к чему это приведет, непонятно. В то же время эксперты говорят, что таких карательных мер со стороны минобра явно недостаточно.

Тулеген АСКАРОВ – «Во что верят казахстанцы: тенге, доллар, евро?» — Как бы то ни было, данные опроса преподнесли сюрприз, так как они показывают одновременное снижение долей опрошенных по всем валютам, упоминающимся в соответствующем вопросе! Так, доля тех, кто предпочитает тенге, опустилась с сентябрьского уровня в 74% до 69% в октябре, долларs – с 24% до 23%, в евро – с 8% до 4%, а в российских рублях – с 6% до 3%.

MATRITCA . KZ . «Надо меньше колотить понты – акимы это должны понимать» — На Медиакурултае, состоявшемся в прошлый четверг, говорили о состоянии медиарынка в период транзита. Отмечали, что власти, к счастью, слегка отпускают вожжи, есть либеральные решения, стали прозрачнее, доступнее, пооткрывали аккаунты в социальных сетях, где любой может написать напрямую. Руководитель проекта «Рейтинги: Акимы в соцсетях» Серик МАМБЕТОВ даже составил рейтинги открытости акимов в соцсетях.

KURSIV . KZ . «Как на казахстанских билбордах появилась реклама наркотиков» — Скандал вокруг появления на центральных улицах городов Казахстана билбордов с косвенной рекламой наркотических средств стал поводом внимательнее приглядеться к рынку наружной рекламы. Самый крупный рынок наружной рекламы в Казахстане – в Алматы. Второй по величине – рынок Нур-Султана, за ним следуют рынки Шымкента, Кокшетау, Караганды, Актау, Атырау и Кызылорды с Талдыкорганом. Но рекламные возможности южной столицы вне конкуренции, единодушно заметили представители рекламных агентств. В Алматы и ее окрестностях установлено около 4 тыс. различных рекламных конструкций.

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