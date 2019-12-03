Реимов считает арест подтверждением «заказа» в отношении него и обратился к Токаеву

Алматы. 3 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Арест еще раз подтверждает «заказ» в отношении меня, заявил председатель совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов.

«То, что я был задержан 27 ноября и в отношении меня был санкционирован арест, лишний раз подтверждает заказной характер уголовных дел в отношении меня. Дело в том, что я записался на личный прием к министру внутренних дел РК. Получается, кто-то из сотрудников департамента полиции Алматы заинтересован в том, чтобы министр не получил информацию из моих рук», — сказал Реимов на пресс-конференции во вторник.

При этом он добавил, что 4 декабря он намерен попасть на прием к главе МВД, однако прокуратура Алматы пытается этому воспрепятствовать.

«С утра прокуратура Алматы пытается вновь взять Реимова под стражу – прокурором было подано частное ходатайство, чтобы был отменен залог и Реимова вернули в СИЗО. Интересно то, что формулировки и даже орфографические ошибки в ходатайстве прокурора повторяют ошибки, допущенные в частной жалобе адвоката Идрисова. Эту жалобу должен рассмотреть городской суд. Там очень сжатые сроки, я думаю, это произойдет либо в пятницу 6 декабря, либо в понедельник 9 декабря. Горсуд Алматы имеет право отменить постановление следственного суда об освобождении Реимова под залог», — сообщил адвокат Реимова Джохар Утебеков.

Вместе с этим, адвокат добавил, что Реимов в свою очередь также подал частную жалобу на постановление следственного суда о взятии под стражу.

«Его права были нарушены. Смотрите сами: постановление следственного суда о замене ареста залогом в Т25 млн было вынесено в ночь с четверга на пятницу минувшей недели, с 28 на 29 ноября. Уже этой ночью коллеги Реимова ставят в залог здание стоимостью Т100 млн. Утром 29 ноября следователь Калиев должен был оформить протокол о залоге, но он внезапно заболел, и только в воскресенье, 1 декабря, мы добились, чтобы протокол наконец-то оформили и выпустили Реимова на свободу», — прокомментировал события Утебеков.

Адвокат Алимжан Оралбай в свою очередь говорит, что следствие «переплюнуло» владельца компании «ДК-Инвестмент» Динмухамеда Идрисова по части требований – в последнем постановлении следователь говорит о хищении Реимовым уже 100% акций АО «Алматыметрокурылыс».

В ходе пресс-конференции Реимов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять данное уголовное дело под личный контроль.

«Прошу вас вмешаться в ситуацию, направить юристов в Алматы для объективного разбирательства данного дела. Уверен, достаточно одного юриста, чтобы разобраться, и это надуманное в отношении меня уголовное дело рассыплется как карточный домик. Возьмите это дело на особый контроль и остановите это беззаконие», — говорится в обращении бизнесмена.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования. Тогда он сообщил, что по заявлению ТОО «ДК-Инвестмент», принадлежащего казахстанскому олигарху Динмухамеду Идриса о невозврате строительной компанией «Инженерная поддержка» 80% акций АО «Алматыметрокурылыс». По его словам, первоначально ставился вопрос о передаче 39% акций, также у АО «Алматыметрокурылыс» имеется задолженность перед «ДК-Инвестмент» в размере Т1,5 млрд, заем, по словам Реимова, пошел на пополнение оборотных средств АО.

«Договор заключен о передаче 39% акций, мы готовы их передать. Механизм таков, что по бирже должны пройти два приказа – о списании ценных бумаг и о зачислении их второй стороной. Но приказа о зачислении ценных бумаг от Идрисова не поступало. Что касается долга в Т1,5 млрд, АО «Метрокурылыс» готово его погасить, но нет готовности со стороны кредитора, он не садится с нами за стол переговоров, я не встречался с Идрисовым с марта 2019 года. Если Идрисов предоставит документ, из которого явствует, что я должен передать ему 80% акций, я их незамедлительно передам», — сказал тогда Реимов.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай. 28 ноября управляющий директор АО «Алматыметрокурылыс» Батыр Адайбаев заявил, что с задержанием Реимова компания связана по рукам и ногам в вопросах строительства, оплаты работ субподрядчикам и другим. В этот же день полиция Алматы распространила заявление, в котором назвала статью, которую вменяют Реимову – часть 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, однако отказалась раскрывать другие подробности дела.

В ночь на 29 ноября МИА КазТАГ сообщало, что суд согласился выпустить Реимова под залог Т25 млн. Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат бизнесмена Алимжан Оралбай, который подчеркнул, что сторона защиты предоставила суду залоговое имущество на гораздо большую сумму и выразили готовность внести ее уже в пятницу. 29 ноября известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков обратился к начальнику департамента полиции (ДП) Алматы Серику Кудебаеву по поводу задержания председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова. Он задал главе ДП города вопрос о том, почему полиция не исполняет решение суда, и поинтересовался, может ли это быть связано с борьбой за метро Алматы, гигантскими китайскими инвестициями и тем, что заявление поступило от Идрисова – одного из крупнейших олигархов Казахстана. 2 декабря в департаменте полиции Алматы заявили, что 1 декабря стороной защиты представлен залог, в связи с чем мера пресечения в отношении Реимова была изменена на залог, и он был освобожден из-под стражи.